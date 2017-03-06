В Кабуле пройдет международная конференция по борьбе с наркотиками

- Азия и мир, общество
- 16:07, 06 марта 2017
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Как передает корреспондент портала «Афганистан.Ру», соответствующее поручение было сделано в ходе заседания правительственного комитета по борьбе с наркотиками. Глава исполнительной власти выразил обеспокоенность в связи с увеличением производства наркотиков в Афганистане и распорядился провести конференцию для обсуждения проблемы на международном уровне.
Тем временем министр ИРА по борьбе с наркотиками Саламат Азими рассказала, что за последний год в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране посевные площади наркотиков увеличились на 10%, в то время как объем производства наркотических культур вырос на 43%.
Азими подчернула, что ранее производство опийных наркотиков было сосредоточено в 15 провинциях страны, однако в этом году к ним добавились провинции Балх и Джаузджан. Она предупредила, что ситуация может ухудшиться, если не будут предприняты необходимые меры.
В свою очередь, заместитель министра внутренних дел ИРА по борьбе с наркотиками Баз Мохаммад Ахмади заявил, что большинство наркотиков производится на территориях, подконтрольных талибам.