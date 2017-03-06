В Кабуле пройдет международная конференция по борьбе с наркотиками

- Глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла дал указание провести в Кабуле международную конференцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как передает корреспондент портала «Афганистан.Ру», соответствующее поручение было сделано в ходе заседания правительственного комитета по борьбе с наркотиками. Глава исполнительной власти выразил обеспокоенность в связи с увеличением производства наркотиков в Афганистане и распорядился провести конференцию для обсуждения проблемы на международном уровне.

Тем временем министр ИРА по борьбе с наркотиками Саламат Азими рассказала, что за последний год в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране посевные площади наркотиков увеличились на 10%, в то время как объем производства наркотических культур вырос на 43%.

Азими подчернула, что ранее производство опийных наркотиков было сосредоточено в 15 провинциях страны, однако в этом году к ним добавились провинции Балх и Джаузджан. Она предупредила, что ситуация может ухудшиться, если не будут предприняты необходимые меры.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел ИРА по борьбе с наркотиками Баз Мохаммад Ахмади заявил, что большинство наркотиков производится на территориях, подконтрольных талибам.