В восточной афганской провинции Нангархар завершилась крупная операция против «Исламского государства»

В понедельник на территории восточной афганской провинции Нангархар завершилась крупная операция зачистки под кодовым названием «Шахин-20», направленная против группировки «Исламское государство».

Боевые действия продолжались на протяжении месяца в уездах Кот и Дех Бала. Согласно отчётам командования, всего по итогам зачистки были убиты около 200 приверженцев ИГ, ещё 60 получили ранения. Кроме того, 15 боевиков группировки были арестованы.

Афганским силам удалось очистить от присутствия «Исламского государства» не менее 20 посёлков, и вызволить из плена 26 мирных жителей, захваченных в заложники экстремистами, передаёт телеканал «Толо» со ссылкой на официальное заявление местного военного командования.

Между тем ещё одна, сравнительно небольшая, операция против ИГ была проведена афганскими и иностранными войсками в уезде Аргандаб южной провинции Забуль, где посредством авиаудара были убиты 17 приверженцев печально известной группировки.