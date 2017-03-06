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  6 марта 2017
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Надо разобраться с вопросом религиозного экстремизма - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев встретился с министром по делам религий и гражданского общества Нурланом Ермекбаевым, сообщает пресс-служба Акорды.

Главе государства был представлен отчет о деятельности и дальнейших планах работы Министерства по делам религий и гражданского общества. Президент Казахстана, отметив сложившуюся ситуацию в религиозной сфере, особо подчеркнул роль министерства и возложенные на него задачи.

"Ранее у нас не было такого министерства. Необходимо продолжать выстраивать работу с религиозными сообществами, неправительственным сектором и молодежными организациями", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на проводимой политике государства по отношению к религии и религиозным организациям, а также на мерах по борьбе с религиозным экстремизмом.

"У нас в стране созданы все условия для работы всех религиозных объединений, гарантирована свобода вероисповедания. Нам необходимо сохранить спокойствие в этой сфере. В то же время следует разобраться с вопросом религиозного экстремизма, пересмотреть законодательство. Министерству предстоит большая работа", - сказал президент Казахстана.

Ермекбаев проинформировал главу государства о стабильной ситуации в курируемой им сфере, отметив наличие на сегодняшний день более 3 600 религиозных объединений действующих в стране 18 конфессий.

По информации министра, большинство религиозных объединений являются исламскими. Также министр рассказал президенту Казахстана о работе ведомства по формированию казахстанской модели взаимодействия государства и религиозных объединений с сохранением межэтнического и межконфессионального мира и согласия.

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