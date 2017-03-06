В Узбекистане назначен новый председатель НБУ

CA-NEWS (UZ) - Холмурадов Сухроб Рустамович назначен председателем правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ), сообщает uzreport.

На этом посту Холмурадов сменил Саидахмата Рахимова, возглавлявшего Нацбанк с 2005 года.

До нынешнего назначения Сухроб Холмурадов занимал должность первого заместителя председателя правления НБУ.

Сухроб Холмурадов является выпускником Ташкентского финансового института. В банковской сфере работает с 1993 года.