РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане назначен новый председатель НБУ

CA-NEWS (UZ) - Холмурадов Сухроб Рустамович назначен председателем правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ), сообщает uzreport.

На этом посту Холмурадов сменил Саидахмата Рахимова, возглавлявшего Нацбанк с 2005 года.

До нынешнего назначения Сухроб Холмурадов занимал должность первого заместителя председателя правления НБУ.

Сухроб Холмурадов является выпускником Ташкентского финансового института. В банковской сфере работает с 1993 года.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Тугельбаева Бермета Галиевна
профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ
Сарыбаев Эдилбек Азимович
общественный деятель, председатель Научно-просветительского общества «Кыргыз Жер», режиссер
Джунушалиев Бакыт Дженишевич
заместитель директора Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×