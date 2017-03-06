В Узбекистане назначен новый председатель НБУ
- Узбекистан, экономика
- 16:21, 06 марта 2017
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CA-NEWS (UZ) - Холмурадов Сухроб Рустамович назначен председателем правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ), сообщает uzreport.
На этом посту Холмурадов сменил Саидахмата Рахимова, возглавлявшего Нацбанк с 2005 года.
До нынешнего назначения Сухроб Холмурадов занимал должность первого заместителя председателя правления НБУ.
Сухроб Холмурадов является выпускником Ташкентского финансового института. В банковской сфере работает с 1993 года.
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