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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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По окончании туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне подписаны двусторонние соглашения
Предыстория: Президенты Туркменистана и Узбекистана провели переговоры в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) - По окончании туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания двусторонних документов, сообщает в понедельник пресс-служба туркмеснкого лидера.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев приняли Совместное заявление и подписали Договор о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Узбекистаном.

В присутствии президентов двух стран подписаны Договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы, Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, межправительственная Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017-2019 годы, Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Узбекистана на 2017-2018 годы.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между регионами – Дашогузским велаятом и Хорезмской областью, а также Лебапским велаятом и Бухарской областью.

Договоры с предприятиями и организациями Узбекистана заключили министерства железнодорожного транспорта, сельского и водного хозяйства Туркменистана, Госконцерн «Туркменхимия».

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