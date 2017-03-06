Госдеп США критикует Казахстан за «систематичекое нарушение прав человека»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане вся власть сосредоточена в руках президента страны Нурсултана Назарбаева, говорится в отчете Госдепа США.

Президент контролирует законодательную и судебную власть, а также региональные и местные органы власти. Изменения или дополнения к Конституции требуют согласия президента. Президентские выборы 26 апреля 2015 года, в которых победил Назарбаев, прошли с нарушениями и были безальтернативными.

Правительством преследуются должностные лица, совершающие злоупотребления, особенно в громких коррупционныхы делах, но, тем не менее, коррупция оставалась широко распространенным явлением. Существует безнаказанность для тех, кто у власти, а также для лиц, связанных с государственными или сотрудниками правоохранительных органов.

В докладе отмечается, что хотя Конституция и предусматривает свободу слова и прессы, правительство ограничивало свободу выражения и оказывало влияние на средства массовой информации с помощью различных средств, включая законы, правила лицензирования, интернет-ограничений, а также уголовные и административные расходы.

Судебные иски против журналистов и средств массовой информации, в том числе гражданские и уголовные дела о клевете, поданные со стороны государственных чиновников, привели к приостановке ряда средств массовой информации.



