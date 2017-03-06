Китай инвестировал свыше $50 млрд в страны, расположенные вдоль «Пояса и пути»

CA-NEWS (CA) - Китай вложил уже свыше $50 млрд в экономику стран, расположенных вдоль Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21-го века («Пояс и путь»). Об этом заявил в понедельник председатель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн, передает Синьхуа.

Отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции, состоявшейся на полях ежегодных сессий ВСНП и ВК НПКСК, Хэ Лифэн отметил, что инициатива о строительстве «Пояса и пути» получила поддержку более ста стран и международных организаций. Китай подписал около 50 межправительственных соглашений о сотрудничестве в рамках данной инициативы.

Прогресс, достигнутый в реализации инициативы «Пояс и путь», превысил ожидания, считает Хэ Лифэн.

Выдвинутая Китаем в 2013 году инициатива «Пояс и путь» нацелена на создание торговой и инфраструктурной сетей, соединяющих страны и районы Азии, Европы и Африки, которые расположены вдоль древнего Шелкового пути.

С целью усиления взаимосвязанности Китай активизирует сотрудничество со странами, присоединившимися к инициативе «Пояс и путь», в реализации проектов в области авиации, энергетики, железных дорог, автодорог и телекоммуникаций.

Экономический пояс Шелкового пути - инициатива создания транспортного, энергетического, торгового коридора между странами Европы и Центральной, Южной и Восточной Азии. Проект предусматривает формирование единого евроазиатского торгово-экономического пространства и трансконтинентального транспортного коридора. Для КНР одна из основных целей реализации проекта состоит в сокращении сроков доставки грузов из Китая в Европу.

Идея создания проекта была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года.