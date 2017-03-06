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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане мать пыталась продать свою полуторагодовалую дочь за $2,5 тысячи
CA-NEWS (UZ) - Жительница Шахриханского района Андижанской области пыталась продать свою маленькую дочь за 18 млн сумов (более $2,5 тысяч по рыночному курсу). Женщина была задержана с поличным сотрудниками Государственной таможенной службы, передает nuz.uz.

По данным таможни, 27 февраля текущего года должна была состояться сделка – мать планировала продать собственного ребенка 2015 года рождения за 20 млн сумов ($2, 8 тыс) гражданину другой страны. В качестве покупателя «живого» товара был приставлен сотрудник таможенной службы. Встретившись, женщины начали торговаться. В результате, цена девочку была снижена до 18 млн сумов ($2,5 тыс). По «договору» покупательница должна была передать матери сначала 9 млн ($1,2 тыс), остальную сумму – после того, как будут готовы документы на ребенка.

«У девочки не было даже свидетельства о рождении. Согласно договору покупателя и продавца документы на ребенка должны были оформить на территории другого государства, где проживают новые родители девочки», - объяснил сотрудник информационной службы управления ГТК Андижанской области.

По данным ГТК, женщина была задержана при получении 9 млн сумов от подставного «покупатея». В отношении жительницы Андижанской области возбуждено уголовное дело. Малышка, ставшая предметом торговли, передана сотрудниками таможенной службы в Дом малютки. Девочке уже оформлено свидетельство о рождении.

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