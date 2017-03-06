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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы молодая пра обнаружила у себя на кухне енота, моющего посуду (видео)

CA-NEWS (KZ) - Обычная алматинская семья была потрясена внезапной находкой на своей кухне. В раковине, до верху наполненной грязной посудой, копошился большой темный шарообразный комок шерсти. При более детальном знакомстве хозяева узнали в нем енота-полоскуна - животное не столь типичное для Казахстана. Видеозапись знакомства они выложили на видеохостинге YouTube.

На минутном ролике можно заметить, что енот очень занят - он увлеченно перемывает тарелки и чашки под струей воды. Впрочем, недостаточно аккуратно - некоторые оказываются разбитыми, пишут казахстанские сми.

Как пушистый зверь оказался в доме - неизвестно. Комментаторы строят предположения, начиная от дикого происхождения зверя, заканчивая бегством хищника из кухонного рабства в другой семье. Еноты в последние несколько лет становятся частыми заложниками ленивых домохозяек. Кроме того, мода на экзотических домашних животных обретает все более существенные масштабы. Конечно, картина с выгуливаемым на поводке енотом удивит горожан, но и не станет чем-то из ряда вон выходящим. Еноты ведут преимущественно ночной образ жизни. Проводя много времени во сне, ночью енот-полоскун отправляется на охоту.

Само название подвида - "енот-полоскун" - происходит от большой любви зверька к "полосканию пищи в открытых водоемах". Даже проживая в домашних условиях, енот обязательно постарается найти сосуд с водой, куда сможет "помакать" корм. Изначальным ареалом обитания енотов принято считать территорию США.

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