Китай запустил самую большую в мире плавучую буровую платформу
- Азия и мир, экономика
- 17:34, 06 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - Китай ввел в эксплуатацию самую большую в мире плавучую буровую платформу «Синий кит I». Об этом сообщает South China Morning Postсо ссылкой на государственный китайский телеканал CCTV.
По его данным, размеры платформы сопоставимы с футбольным полем. «Синий кит I» обладает буровой системой, которая может достичь дна моря на глубине 3 658 м и заглубиться на 15 240 м в земную кору. Ее вес 200 тыс. т.
Плавучая платформа «Синий кит I» была специально разработана для Южно-Китайского моря, где месторождения нефти могут находиться на глубине 3 тыс. м ниже уровня моря.
Стоимость платформы составляет $700 млн. Как отмечает CCTV, «Синий кит I» будет заниматься коммерческой деятельностью в апреле после ее тестирования.
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