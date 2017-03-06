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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Туркменистана и Узбекистана объединяют усилия в решении проблем безопасности в Центральной Азии
Предыстория: Президенты Туркменистана и Узбекистана провели переговоры в АшхабадеПродолжение: По окончании туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне подписаны двусторонние соглашения

CA-NEWS (TM) - По окончании церемонии подписания двусторонних документов по итогам туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне, президента Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев выступили с обращением к представителям средств массовой информации, сообщает в понедельник пресс-служба туркменского лидера.

Главы государств подчеркнули, что важное место в ходе переговоров было уделено вопросам укрепления мира, стабильности и безопасности. Отмечалось, что стороны договорились тесно взаимодействовать в двустороннем формате и в рамках международных организаций в решении таких актуальных проблем, как противодействие международному терроризму, экстремизму, трансграничной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, говорится в сообщении.

По вопросам упрочения мира и безопасности в Центральной Азии позиции наших стран неизменны: мы выступаем за создание прочных и эффективных механизмов, обеспечивающих стабильное развитие региона, подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Отмечена схожесть подходов к афганской проблематике, туркменская и узбекская стороны едины во мнении о том, что урегулирование в соседней стране возможно только мирными, политическими средствами, на основе широкого общенационального диалога. Туркменистан и Узбекистан выступают за оказание активной международной поддержки афганскому правительству, содействие интеграции Афганистана в региональные и международные экономические процессы, отмечается в тексте.

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