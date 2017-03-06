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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Для выравнивания базовой ставки и ставки рефинансирования выбран оптимальный момент - Нацбанк РК

CA-NEWS (KZ) - Для устранения дисбаланса с целью выравнивания стоимости денег в различных секторах экономики был выбран оптимальный момент. Так в Нацбанке РК прокомментировали информацию о том, что с 1 апреля 2017 года значение официальной ставки рефинансирования будет приравнено к значению базовой ставки, передает Tengrinews.kz.

Как известно, в настоящее время стоимость денег на денежном рынке определяется базовой ставкой (на данный момент - 11 процентов).

"При этом текущий уровень официальной ставки рефинансирования в размере 5,5 процента, используемой в гражданско-правовых и административно-правовых отношениях при начислении пени, штрафов для возмещения ущерба, исчисления упущенной прибыли, не отражает реальную стоимость денег", - заявили в финансовом регуляторе.

Сообщается, что для устранения дисбаланса 24 февраля 2017 года принято постановление правления Национального Банка РК о механизме конвергенции (выравнивании) официальной ставки рефинансирования и базовой ставки.

"Решение о конвергенции ставок было объявлено еще в ноябре 2016 года в рамках Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Казахстан на 2017 год. С 1 апреля 2017 года значение официальной ставки рефинансирования будет приравнено к значению базовой ставки. В дальнейшем изменение базовой ставки будет приводить к автоматическому и синхронному изменению официальной ставки рефинансирования. Решение о конвергенции ставок принято в целях выравнивания стоимости денег в различных сегментах экономики. Следует отметить, что для устранения данного дисбаланса на рынке выбран наиболее оптимальный момент - разница между ставками является минимальной", - прокомментировали в Нацбанке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 апреля 2017 года кредиты с плавающей ставкой вознаграждения станут дороже, потому что увеличится официальная ставка рефинансирования Национального Банка РК.

Как сообщили клиенты одного из финансовых институтов, получившие ипотечные кредиты по плавающей ставке, в их случае вознаграждение рассчитывается по формуле: процентный спред (в районе 2 процентов) + ставка рефинансирования НБ РК (составляющая пока что 5,5 процента). Но с 1 апреля 2017 года базовая ставка возрастет в связи с правилами НБ РК до 11 процентов. Таким образом, ставка вознаграждения по данному кредиту увеличится почти в два раза.

В свою очередь, в Нацбанке РК сообщали, что Национальным Банком в рамках подготовительных работ, которые начались в феврале 2016 года, были изучены возможные последствия от конвергенции двух ставок.

"Данный вопрос прорабатывался с государственными органами и банками второго уровня. При этом позитивные или нейтральные последствия от конвергенции двух ставок значительно превысили негативные", - заявили в НБ РК.

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