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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские пограничники задержали в феврале свыше 165 кг наркотиков
CA-NEWS (TJ) - 17 наркоконтрабандистов задержаны военнослужащими пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана по итогам февраля месяца текущего года.

Как сообщил “Авеста” пресс-секретарь погранвойск ГКНБ РТ Мухаммад Улугходжаев, контрабандисты были задержаны в течении февраля на территории пограничных отрядов “Хамадони”, “Пяндж”, “Шурообод”, “Ишкошим”, “Хоруг” и “Панджакент”.

По словам Улугходжаева в результате спецопераций, проведенных пограничниками совместно с сотрудниками ГКНБ и Таможенной службы по подозрению в контрабанде задержаны 17 граждан Таджикистана и 14 граждан Афганистана.

“У контрабандистов было изъято 165,1 килограмм наркотиков, в том числе 74,5 килограмм гашиша, около 87,6 килограмм опиума, 17 килограмм каннабиса и 3,9 килограмм Метамфитамина”, — рассказал Улугходжаев.

По его данным, также у нарушителей границы было изъято две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами.

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