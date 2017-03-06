Таджикские пограничники задержали в феврале свыше 165 кг наркотиков
- Таджикистан, происшествия
- 18:02, 06 марта 2017
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CA-NEWS (TJ) - 17 наркоконтрабандистов задержаны военнослужащими пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана по итогам февраля месяца текущего года.
Как сообщил “Авеста” пресс-секретарь погранвойск ГКНБ РТ Мухаммад Улугходжаев, контрабандисты были задержаны в течении февраля на территории пограничных отрядов “Хамадони”, “Пяндж”, “Шурообод”, “Ишкошим”, “Хоруг” и “Панджакент”.
По словам Улугходжаева в результате спецопераций, проведенных пограничниками совместно с сотрудниками ГКНБ и Таможенной службы по подозрению в контрабанде задержаны 17 граждан Таджикистана и 14 граждан Афганистана.
“У контрабандистов было изъято 165,1 килограмм наркотиков, в том числе 74,5 килограмм гашиша, около 87,6 килограмм опиума, 17 килограмм каннабиса и 3,9 килограмм Метамфитамина”, — рассказал Улугходжаев.
По его данным, также у нарушителей границы было изъято две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами.
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