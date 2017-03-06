В МОН РК развеяли слухи об исключении специальностей по казахскому языку

По ее словам, в последние дни в социальных сетях и СМИ опубликованы заявления по якобы принятому новому классификатору специальностей высшего и послевузовского образования с исключением ряда специальностей. В свою очередь вице-министр проинформировала, что классификатор принят и прошел государственную регистрацию в министерстве юстиции еще в 2009 году. В него включены специальности, в числе которых "Казахский язык и литература", "История", "Лингвистика", "Востоковедение", сообшает Sputnik-Казахстан.
Она объяснила, что ранее в 2016 году разные группы специалистов вузов обсуждали вопрос перехода к реестру образовательных программ, однако это обсуждение не было связано с классификатором. "Блогерами и журналистами некоторых изданий были опубликованы версии утвержденного классификатора специальностей высшего образования — это является фальсификацией. (…) С 1 февраля 2017 года никакой новый классификатор не вводился. Изменения никогда не коснутся вопросов подготовки специалистов казахского языка и литературы. МОН РК в установленном порядке обратится в соответствующие госорганы для принятия мер по предотвращению подобного рода провокационных слухов", — сказала Суханбердиева.
Касательно учебника "Әліппе" она как вице-министр пояснила, что в 2016 году по согласованию с педагогической общественностью было принято решение о том, что этот предмет переводится в нулевой класс.
По реализации программы "Серпін", по ее словам, работы не только не приостанавливались, а ведутся более масштабно — в этом году программа увеличена на 500 мест, в ней участвуют более девяти тысяч человек. На дополнительные 500 мест для учебы в вузах будут, в первую очередь, рассматриваться магистранты и докторанты. Она также отметила, что с соответствующим заявлением ранее выступил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, который записал видеообращение к казахстанцам с просьбой не верить слухам из соцсетей и не поддаваться на провокации. Видеообращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.