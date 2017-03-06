В МОН РК развеяли слухи об исключении специальностей по казахскому языку

- Информация о якобы исключении из классификатора ряда специальностей, как, например, "Казахский язык и литература", "История", "Лингвистика" и "Востоковедение", не соответствует действительности, поэтому в министерстве намерены обратиться в соответствующие органы для выяснения обстоятельств, сказала вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева.

По ее словам, в последние дни в социальных сетях и СМИ опубликованы заявления по якобы принятому новому классификатору специальностей высшего и послевузовского образования с исключением ряда специальностей. В свою очередь вице-министр проинформировала, что классификатор принят и прошел государственную регистрацию в министерстве юстиции еще в 2009 году. В него включены специальности, в числе которых "Казахский язык и литература", "История", "Лингвистика", "Востоковедение", сообшает Sputnik-Казахстан.

Она объяснила, что ранее в 2016 году разные группы специалистов вузов обсуждали вопрос перехода к реестру образовательных программ, однако это обсуждение не было связано с классификатором. "Блогерами и журналистами некоторых изданий были опубликованы версии утвержденного классификатора специальностей высшего образования — это является фальсификацией. (…) С 1 февраля 2017 года никакой новый классификатор не вводился. Изменения никогда не коснутся вопросов подготовки специалистов казахского языка и литературы. МОН РК в установленном порядке обратится в соответствующие госорганы для принятия мер по предотвращению подобного рода провокационных слухов", — сказала Суханбердиева.

Касательно учебника "Әліппе" она как вице-министр пояснила, что в 2016 году по согласованию с педагогической общественностью было принято решение о том, что этот предмет переводится в нулевой класс.





По реализации программы "Серпін", по ее словам, работы не только не приостанавливались, а ведутся более масштабно — в этом году программа увеличена на 500 мест, в ней участвуют более девяти тысяч человек. На дополнительные 500 мест для учебы в вузах будут, в первую очередь, рассматриваться магистранты и докторанты. Она также отметила, что с соответствующим заявлением ранее выступил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, который записал видеообращение к казахстанцам с просьбой не верить слухам из соцсетей и не поддаваться на провокации. Видеообращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.



Ранее в отдельных СМИ были опубликованы статьи, в которых активисты требовали отставки министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева. Главу ведомства обвиняли в проведении кампании против казахского народа, казахского языка. В основе обвинений был якобы опубликованный приказ МОН РК, согласно которому в высших и последующих за ним учебных заведениях страны, из классификатора специальностей исключены такие необходимые предметы, как "Казахский язык", "Казахская литература", "Казахская история", "Лингвистика", "Востоковедение". В опубликованных статьях также говорилось об исключении предмета "Әліппе" и прекращении работы программы "Серпін".



"Большинство современных детей идет в школу уже подготовленными – знают буквы, умеют читать. Поэтому было решено, что предмет должен быть в предшколе, в нулевом классе, для подготовки детей к школе, что министерство и сделало. Соответственно, будет введен предмет "Ана тілі", — добавила вице-министр.По реализации программы "Серпін", по ее словам, работы не только не приостанавливались, а ведутся более масштабно — в этом году программа увеличена на 500 мест, в ней участвуют более девяти тысяч человек. На дополнительные 500 мест для учебы в вузах будут, в первую очередь, рассматриваться магистранты и докторанты. Она также отметила, что с соответствующим заявлением ранее выступил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, который записал видеообращение к казахстанцам с просьбой не верить слухам из соцсетей и не поддаваться на провокации. Видеообращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.