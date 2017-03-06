Ашхабад и Ташкент намерены активизировать сотрудничество по поставкам электроэнергии в Южную Азию

CA-NEWS (TM) - Туркменистан и Узбекистан продолжат координацию усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие и его составные части – энергобезопасность, развитие международного транспортно-транзитного сообщения, экология и защита окружающей среды. С таким заявлением выступили президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев перед представителям средств массовой информации после проведенных переговоров в Ашхабаде.

Как сообщает пресс-служба туркменского лидера, в сфере устойчивой энергетики речь идет об участии Туркменистана и Узбекистана в реализации масштабных энергетических проектов в регионе. «К их числу, прежде всего, следует отнести проект газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. Кроме того, мы готовы активизировать наше сотрудничество в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан», - сообщил туркменский лидер.

Главы государств подчеркнули, что нынешняя встреча придаст качественный импульс туркмено-узбекскому взаимодействию. Были обсуждены состояние межгосударственного диалога, состоялся обмен мнениями по ряду международных вопросов. Подписан солидный пакет двусторонних документов, определяющих туркмено-узбекское сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Выступая перед представителями средств массовой информации после проведенных переговоров в Ашхабаде, Бердымухамедов и Мирзиёев подчеркнули намерение укреплять взаимодействие в транспортной сфере.

Как отметил Бердымухамедов, будет продолжено сотрудничество с целью создания мощной и современной инфраструктуры, которая бы обеспечила объединение транспортных систем Центральной Азии, Европы, Ближнего Востока. В частности, Туркменистан готов к совместной работе по созданию коридора по маршруту Узбекистан-Туркменистан-Каспийское море-Южный Кавказ с выходом на черноморские порты Грузии, Турции, Румынии и других государств.

Как отмечалось, была также достигнута договоренность об активизации предметного взаимодействия по реализации подписанного в 2011 году в Ашхабаде пятистороннего Соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора из Центральной Азии в страны Ближнего и Среднего Востока, участниками которого являются Туркменистан и Узбекистан.