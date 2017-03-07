В Узбекистане с родителей школьников собирают деньги на строительство «лимонариев Мирзиеёва»

- С учеников школ в Асакинском районе Андижанской области собирают по пять тысяч сумов ($0,70 по рыночному курсу) для строительства парниковых лимонариев. Об этом сообщили недовольные родители школьников. Представители Асакинского районного отделения народного образования избегают комментариев, передает centralasian.org

Как рассказала мать одного из учеников средней школы №52 в Асакинском районе Андижанской области, школьников снова заставляют сдавать деньги – теперь уже для строительства лимонариев. «Мой ребенок учится в первом классе. Нам уже надоели эти денежные сборы в школе. Теперь с наших детей требуют деньги для строительства лимонариев на территории школы, о которых говорил наш президент. Учительница сына передала мне через него письмо с просьбой передать ей 5 тысяч сумов. Мы, родители, удивляемся, почему лимонарии президента должны быть построены за счет школ, – сетует мать ученика одной из асакинских школ.

Еще один родитель, ребенок которого учится в средней школе №59 в Асакинском районе сообщил, что за последний месяц он потратил на школьные сборы 55 тысяч сумов "для праздника Букваря, на сладкий стол и пиццу для учителей, для украшения сцены и т.д. Кроме того, ежемесячно мы сдаем по 7 тысяч сумов для школьного фонда. Теперь наших детей обязали собрать деньги для строительства этих лимонариев," – жалуется он.

Одна из учительниц рассказала, что после жалобы родителей на принудительные сборы в школах, заведующий райотделом народного образования приказал учителям написать объяснительные о причинах подобных сборов. «Вначале они сами устно дают приказ собрать деньги с учеников, а потом, испугавшись ответственности, берут объяснительные с учителей. Но в то же время, руководители районо говорят нам: «Все равно продолжайте собирать деньги». В конечном итоге, всю вину вешают на учителей», – добавила она.

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