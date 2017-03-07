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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане с родителей школьников собирают деньги на строительство «лимонариев Мирзиеёва»
CA-NEWS (UZ) - С учеников школ в Асакинском районе Андижанской области собирают по пять тысяч сумов ($0,70 по рыночному курсу) для строительства парниковых лимонариев. Об этом сообщили недовольные родители школьников. Представители Асакинского районного отделения народного образования избегают комментариев, передает centralasian.org.

Как рассказала мать одного из учеников средней школы №52 в Асакинском районе Андижанской области, школьников снова заставляют сдавать деньги – теперь уже для строительства лимонариев. «Мой ребенок учится в первом классе. Нам уже надоели эти денежные сборы в школе. Теперь с наших детей требуют деньги для строительства лимонариев на территории школы, о которых говорил наш президент. Учительница сына передала мне через него письмо с просьбой передать ей 5 тысяч сумов. Мы, родители, удивляемся, почему лимонарии президента должны быть построены за счет школ, – сетует мать ученика одной из асакинских школ.

Еще один родитель, ребенок которого учится в средней школе №59 в Асакинском районе сообщил, что за последний месяц он потратил на школьные сборы 55 тысяч сумов "для праздника Букваря, на сладкий стол и пиццу для учителей, для украшения сцены и т.д. Кроме того, ежемесячно мы сдаем по 7 тысяч сумов для школьного фонда. Теперь наших детей обязали собрать деньги для строительства этих лимонариев," – жалуется он.

Одна из учительниц рассказала, что после жалобы родителей на принудительные сборы в школах, заведующий райотделом народного образования приказал учителям написать объяснительные о причинах подобных сборов. «Вначале они сами устно дают приказ собрать деньги с учеников, а потом, испугавшись ответственности, берут объяснительные с учителей. Но в то же время, руководители районо говорят нам: «Все равно продолжайте собирать деньги». В конечном итоге, всю вину вешают на учителей», – добавила она.

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Комментарии (1)
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Italiya
09:44, 07 марта 2017
Ммддаааа силен узбекский сум а скока интересно там зп граждан
кто есть кто
Эсенбаев Нурлан Бердибекович
судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
Тугельбаева Бермета Галиевна
профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ
Сарыбаев Эдилбек Азимович
общественный деятель, председатель Научно-просветительского общества «Кыргыз Жер», режиссер
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