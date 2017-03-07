Мирзиёев и Бердымухамедов примут участие в открытии железнодорожного и автомобильного мостов Туркменабат-Фарап

CA-NEWS (UZ) - В Туркменистане с большим успехом проходит государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. сообщает информационный портал Туркменистана.

Сегодня, 7 марта, президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев посетят Лебапский велаят, где примут участие в торжественной церемонии открытия железнодорожного и автомобильного мостов Туркменабат-Фарап.

Накануне, как сообщалось ранее лидеры двух стран провели переговоры, на повестку которых вынесен широкий спектр вопросов туркмено-узбекского сотрудничества. Состоялось подписание двусторонних документов.

Лидеры двух стран выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

В продолжение первого дня визита Президенты Туркменистана и Узбекистана посетили Ахалтекинский конный комплекс, где, по традиции, для высоких гостей страны была организованна выставка- выводка элитных скакунов и показательные выступления конников-джигитов.