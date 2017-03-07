Президент Туркменистана подарил главе Узбекистана ахалтекинского коня

- Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне, 6 марта, посетили Ахалтекинский конный комплекс в живописных предгорьях Копетдага.

По случаю прибытия лидеров двух стран в Ахалтекинском конном комплексе президента Туркменистана была организована выводка элитных «райских» коней. Один за другим на демонстрационную площадку выводились великолепные скакуны – лучшие представители ахалтекинской породы, сообщает инфопортал Туркменистана.

От имени туркменского народа в дар братскому узбекскому народу был преподнесён ахалтекинский скакун, что стало ещё одним ярким знаком нерушимости отношений дружбы и добрососедства между двумя странами, отмечает издание.

Мирзиёев выразил искреннее восхищение туркменскими чудо-конями, современным конным комплексом, где созданы оптимальные условия для содержания, разведения и подготовки ахалтекинцев.

В этот же день узбекский лидер возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана. По традиции глава Узбекистана посадил на расположенной здесь Аллее почётных гостей молодое деревце как символ дружбы и братства между двумя странами и народами. Затем глава Узбекистана проследовал в Кипчак, где отдал дань памяти первого президента Туркменистана, возложив цветы в Мавзолее, и посетил Мечеть духовности Туркменбаши.

Вечером в честь высокого гостя президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал официальный ужин, на котором главы двух государств обменялись речами.