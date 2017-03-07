Шавкат Мирзиёев поблагодарил туркменского лидера за открытие памятника Исламу Каримову

- Находящийся с первым государственным визитом в Туркменистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров в формате один на один поблагодарил туркменского лидера за открытие памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, передает turkmenportal.com

"Я благодарен вам, завтра историческое открытие памятника первому президенту Узбекистана Исламу Абдуганиевичу. Вы в те тяжелые дни были рядом с нами. Вы все исполнили, о чем говорили. Завтра мы открываем и памятник, и улицу имени первого президента Узбекистана", – заявил глава Узбекистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с узбекским коллегой в Ашхабаде заявил о важности визита президента Узбекистана для укрепления и развития двусторонних отношений.

"Это важный шаг на пути дальнейшего укрепления и развития туркменско-узбекских отношений, в основу которых заложены узы дружбы и добрососедства, принципы взаимовыгодного сотрудничества", – отметил он.

Главы двух государств также высказались за наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также стимулирования плодотворных гуманитарно-культурных контактов между странами.

Напомним, что это первый зарубежный визит Шавката Мирзиёева в качестве президента Узбекистана.