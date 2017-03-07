Шавкат Мирзиёев поблагодарил туркменского лидера за открытие памятника Исламу Каримову

- Узбекистан, политика
- 9:07, 07 марта 2017
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"Я благодарен вам, завтра историческое открытие памятника первому президенту Узбекистана Исламу Абдуганиевичу. Вы в те тяжелые дни были рядом с нами. Вы все исполнили, о чем говорили. Завтра мы открываем и памятник, и улицу имени первого президента Узбекистана", – заявил глава Узбекистана.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с узбекским коллегой в Ашхабаде заявил о важности визита президента Узбекистана для укрепления и развития двусторонних отношений.
"Это важный шаг на пути дальнейшего укрепления и развития туркменско-узбекских отношений, в основу которых заложены узы дружбы и добрососедства, принципы взаимовыгодного сотрудничества", – отметил он.
Главы двух государств также высказались за наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также стимулирования плодотворных гуманитарно-культурных контактов между странами.
Напомним, что это первый зарубежный визит Шавката Мирзиёева в качестве президента Узбекистана.