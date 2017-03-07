Президент США подписал новый иммиграционный указ, исключив из него Ирак

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал новый указ о запрете на въезд в Америку, убрав Ирак из списка стран, на которые он распространяется, после того как суды заблокировали первую попытку, вызвавшую много противоречий, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.

Новый указ, который, по сообщению Белого дома, подписал Трамп, сохраняет 90-дневный запрет на въезд в США для граждан шести преимущественно мусульманских стран - Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена, сообщили чиновники.

Представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс в понедельник сказала, что новое распоряжение вступит в силу только 16 марта, что позволит избежать повторения хаоса, возникшего после подписания первого иммиграционного указа Трампа.

Президент ранее сказал, что указ необходим для обеспечения внутренней безопасности США.

"Поскольку угрозы для нашей безопасности продолжают эволюционировать и меняться, здравый смысл диктует необходимость продолжения переоценки и пересмотра систем, на которые мы опираемся для защиты нашей страны", - сказал журналистам в понедельник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Ирак был исключен из первоначального списка, который был обнародован 27 января, благодаря новым процедурам проверки, введенным страной, и совместной с США борьбе против боевиков "Исламского государства", сказал высокопоставленный представитель Белого дома.

Чиновник Белого дома сказал, что новый указ также предусматривает, что запрет на въезд не распространяется на находящихся в США на законных основаниях постоянных резидентов из перечисленных стран.

Беженцы, находящиеся "в транзитной зоне", но уже получившие одобрение на въезд, смогут приехать в США.

Первоначальный указ Трампа предполагал 90-дневный запрет на въезд граждан семи стран и отказ на прием любых беженцев в течение 120 дней. В нем также был предусмотрен бессрочный запрет на прием беженцев из Сирии, однако в новой версии указа такое положение отсутствует.