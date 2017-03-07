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  7 марта 2017
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В Казахстане наступает новая реальность - спикер сената Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане наступает новая реальность. Так прокомментировал спикер Сената Касым-Жомарт Токаев принятые Парламентом поправки в Конституцию страны, передает Tengrinews.kz.

"Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию. Они вступят в силу после подписания закона Президентом. В КЗ наступает новая реальность", - написал сенатор в своем аккаунте в Twitter. Напомним, сегодня парламент обеих палат на совместном заседании принял закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" во втором чтении.

По словам председателя совместной комиссии Нурлана Абдирова, представленный Президентом законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.

Напомним,15 декабря 2016 года Нурсултан Назарбаев поручил рассмотреть вопрос перераспределения власти, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана.

"Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления. Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и Парламентом. Специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, и, возможно, Конституции", - сказал тогда в своем выступлении Назарбаев.

11 января 2017 года распоряжением президента была образована рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. А 13 января Акорда опубликовала состав группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.
24 февраля Рабочая группа объявила о завершении всенародного обсуждения проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

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