КНДР назвала запуск ракет репетицией удара по базам США

CA-NEWS (CA) - Северная Корея объяснила состоявшийся в понедельник запуск четырех баллистических ракет учениями по нанесению удара по американским базам в Японии, сообщает Би-би-си.

Официальное информационное агентство КНДР сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал при запуске и любовался инверсионным следом ракет в небе.

Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония призвали созвать Совет Безопасности ООН.

ООН запрещает Пхеньяну проводить ракетные и ядерные испытания.

Как заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, три из четырех ракет пролетели около тысячи километров, прежде чем упасть в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Министерство обороны Южной Кореи, в свою очередь, сообщило, что все ракеты были запущены с полигона в провинции Тончхан неподалеку от китайской границы и упали в море.

Предыдущий ракетный запуск КНДР производила 12 февраля. На нем также лично присутствовал Ким Чен Ын. Пуск ракеты был объявлен успешным.

В начале января лидер КНДР объявил, что его военные близки к созданию баллистической ракеты дальнего радиуса действия, способной долететь до американского побережья.

В своей речи он также назвал Северную Корею "военной державой Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг".

3 февраля новый глава Пентагона Джеймс Мэттис во время своего визита в Южную Корею заявил, что на любую попытку ядерного нападения со стороны КНДР на союзников США будет дан "сокрушительный ответ".

Президент США Дональд Трамп незадолго до инаугурации говорил, что не позволит Северной Корее создать ядерные ракеты, способные достичь территории США, и раскритиковал Китай за то, что тот не помогает Вашингтону в урегулировании проблемных вопросов с КНДР.