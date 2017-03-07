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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Меркель заявила, что словам президента Турции, сравнившего правительство Германии с нацистами, нет ​«никакого оправдания»

CA-NEWS (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сравнившего правительство ФРГ с нацистами, нет ​«никакого оправдания», передает Reuters.

Вместе с тем лидер Германии признала, что у Берлина с Анкарой имеются серьезные разногласия по вопросам свободы прессы и по поводу корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела, которого ранее задержали в Стамбуле.

​По словам Меркель, заявление Эрдогана «лишь опошляет непереносимые страдания людей, которые пострадали от преступления нацистов».

Напомним, ранее президент Турции заявил, что политика Германии по отношению к Анкаре сопоставима с нацистским режимом. Такое мнение он выразил после того, как Германия запретила турецким чиновникам и министрам посещать митинг турецких граждан в ФРГ, посвященный референдуму по конституционной реформе, запланированной на 16 апреля.

«Власти Германии препятствуют выступлению турецких политиков. Неужели в Берлине считают, что подобными методами они смогут повлиять на итоги конституционного референдума 16 апреля в Турции?», - отметил Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что позиция властей Германии не имеет ничего общего с принципами демократии. «Их нынешние действия ничем не отличаются от методов нацистов», - подчеркнул он.

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Комментарии (1)
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Freemankg
10:11, 07 марта 2017
Прямые потомки , что сделаешь.
кто есть кто
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судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
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профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ
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общественный деятель, председатель Научно-просветительского общества «Кыргыз Жер», режиссер
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