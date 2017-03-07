Сын экс-главы администрации президента РФ назначен главой алмазодобывающей компании «Алроса»

CA-NEWS (CA) - Правительственная директива о назначении старшего вице-президента Сбербанка Сергея Иванова-младшего президентом «АЛРОСА» подписана, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Ивановым в понедельник.

«Подписана директива правительственная о назначении вас на должность - главой единоличного исполнительного органа компании «АЛРОСА». Хочу вас проинформировать, пожелать вам успеха в этой непростой работе», - цитирует его слова «Интерфакс».

Контракт с Ивановым заключается на 3 года, следует из информации на сайте правительства. Директива утверждена вице-премьером Юрием Трутневым, курирующим «АЛРОСА». Глава «АЛРОСА» Андрей Жарков в конце февраля написал заявление о досрочном уходе по собственному желанию. Контакт с ним истекал в апреле 2018 года.

Иванов до прихода в апреле 2016 года в Сбербанк возглавлял в течение 5 лет страховую компанию «СОГАЗ», а еще раньше был зампредом правления Газпромбанка. Ему 36 лет.