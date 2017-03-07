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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Министерство образования Казахстана сделало заявление по поводу «казахско-турецких лицеев»

CA-NEWS (KZ) - Министерство образования и науки Казахстана сделало официальное заявление по поводу находящихся в республике учебных заведений, которые раньше назывались "казахско-турецкие лицеи".

В понедельник, 6 марта, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что "Білім-инновация лицейі" являются полностью казахстанскими учебными заведениями и будут продолжать работу в прежнем режиме, сообщают казахстанские сми.

"Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики Невзат Уянык 2 марта заявил о том, что КТЛ (казахско-турецкие лицеи) будут переданы под управление Министерства образования Турции. МОН РК официально опровергает саму возможность подобной меры. КТЛ были преобразованы в "Білім-инновация лицейі" (Образовательно-инновационные лицеи) и работают по стандартам казахстанского образования. МОН РК и МИД РК выступят с совместным заявлением по этому поводу.

Пока же Министерство образования и науки РК просит граждан не проявлять беспокойство по поводу данного заявления. "Білім-инновация лицейі" (Образовательно-инновационные лицеи) работают и будут работать без изменений", - говорится в заявлении пресс-службы.

Министерство отмечает, что "Білім-инновация лицейі" заслужили высокий авторитет и уважение среди казахстанцев. А также напоминает, что по решению государства в 2016 году все КТЛ были преобразованы в "Білім-инновация лицейі".

Напомним, кыргызско-турецкие лицеи будут переименованы в лицеи "Сапат", программа обучения будет согласована с министерством образования Кыргызстана. В Туркменистане туркмено-турецкие лицеи были закрыты в 2011 году.

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