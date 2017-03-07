Глава МИД России надеется, что прикаспийские страны договорятся о статусе Каспия

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что работу над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря удастся завершить на предстоящей встрече министров иностранных дел прикаспийских стран (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения).

"Подробно говорили о каспийской проблематике, - отметил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. - Рассчитываем, что на предстоящем совещании министров иностранных дел прикаспийских государств удастся завершить работу над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря и подготовить ряд других документов для глав государств, которые планируют провести очередной "каспийский саммит" в Казахстане", - цитирует его слова ТАСС.

"Мы достаточно подробно рассмотрели эту ситуацию, большинство компонентов проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря согласованы, - сказал Лавров. - Эксперты продолжают работу над сохраняющимися вопросами, их не так много".