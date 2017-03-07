РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Глава МИД России надеется, что прикаспийские страны договорятся о статусе Каспия
CA-NEWS (TM) - карта каспийГлава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что работу над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря удастся завершить на предстоящей встрече министров иностранных дел прикаспийских стран (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения).

"Подробно говорили о каспийской проблематике, - отметил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. - Рассчитываем, что на предстоящем совещании министров иностранных дел прикаспийских государств удастся завершить работу над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря и подготовить ряд других документов для глав государств, которые планируют провести очередной "каспийский саммит" в Казахстане", - цитирует его слова ТАСС.

"Мы достаточно подробно рассмотрели эту ситуацию, большинство компонентов проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря согласованы, - сказал Лавров. - Эксперты продолжают работу над сохраняющимися вопросами, их не так много".

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Эсенбаев Нурлан Бердибекович
судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
Тугельбаева Бермета Галиевна
профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ
Сарыбаев Эдилбек Азимович
общественный деятель, председатель Научно-просветительского общества «Кыргыз Жер», режиссер
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×