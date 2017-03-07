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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан получит выход к Каспийскому и Черному морям через Туркменистан

CA-NEWS (UZ) - Создание международных транспортных коридоров вынесено одним из приоритетов взаимодействия Туркменистана и Узбекистана, сообщает ИА "Туркменистан сегодня".

Выступая перед представителями средств массовой информации после проведенных переговоров в Ашхабаде 6 марта, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнули намерение укреплять взаимодействие в транспортной сфере.

Как отметил Бердымухамедов, будет продолжено сотрудничество с целью создания мощной и современной инфраструктуры, которая бы обеспечила объединение транспортных систем Центральной Азии, Европы, Ближнего Востока. В частности, Туркменистан готов к совместной работе по созданию коридора по маршруту Узбекистан-Туркменистан-Каспийское море-Южный Кавказ с выходом на черноморские порты Грузии, Турции, Румынии и других государств.

Как отмечалось, была также достигнута договоренность об активизации предметного взаимодействия по реализации подписанного в 2011 году в Ашхабаде пятистороннего Соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора из Центральной Азии в страны Ближнего и Среднего Востока, участниками которого являются Туркменистан и Узбекистан.

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