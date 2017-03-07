Дело в отношении экс-главы БТА-Банка Аблязова передано в суд

CA-NEWS (KZ) - Дело в отношении беглого олигарха Мухтара Аблязова и его сообщников передано в суд, сообщают казахстанские сми со ссылкой на прокуратуру Алматы.

3 марта прокуроры утвердили обвинительный акт в отношении Аблязова, а также Ж. Жариметова, (Первый заместитель Председателя Правления БТА Банка - Председатель Кредитного комитета), К. Садыкова (Директор по кредитованию) и С Мамеш (Председатель Правления).

Обвинительные акты вручены под расписку всем участникам уголовного процесса, в том числе защитнику Мухтара Аблязова.

"Сам АблязовМ. находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки, в связи с чем, прокуратура публикует настоящее сообщение о направлении уголовного дела в отношении него в суд", - говорится в релизе прокуратуры. Напомним, 2 и 14 февраля 2017 года Национальное Бюро в соответствии с требованиями УПК посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ уведомило Аблязова о необходимости явки на допрос для объявления постановления о квалификации его деяний. Однако, Аблязов не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

"Действующее законодательство предусматривает возможность рассмотрения дела в суде в отсутствие подсудимого, в случае, когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд", - добавили в прокуратуре.

Напомним, общая сумма причиненного ущерба Аблязовым и его сообщниками превышает 7,5 миллиарда долларов. "Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов", — говорится в сообщении Национального агентства по противодействию коррупции.

Государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей БТА Банка.

Национальное бюро в феврале дважды вызывало Аблязова на допрос, однако он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке. Материалы уголовного дела составляют 2 224 тома. По окончании ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного акта и предания обвиняемых суду.



Аблязов с 2009 года находится в бегах, сейчас он проживает во Франции. Уголовные дела против Аблязова возбуждены также в России и Украине, однако его выдачи добиваются только Россия и Украина, так как у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции. В декабре прошлого года французский суд отказался выдать Аблязова.



Бывший председатель совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов является главным подозреваемым в деле о миллиардных хищениях в БТА Банке. Ему инкриминируется создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация (отмывание), незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями.