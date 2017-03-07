Иран готовится подать в суд на Туркменистан из-за прекращения подачи газа

CA-NEWS (TM) - Тегеран преисполнен решимости обратиться с иском в международный арбитраж по поводу прекращения подачи газа Ашхабадом, сообщает иранское издание Financial Tribune со ссылкой на главу Национальной Иранской Газовой Компании (НИГК) Хамидрезу Араки.

Туркменистан прекратил подачу газа в Иран с 1 января 2017 года, что противоречит условиям договора, заявил Араки. На данный момент иранская сторона готовит юридические документы для подачи иска.

«Представители НИГК предложили создать совместную комиссию для урегулирования разногласий, но у другой стороны не было никакого интереса», - сказал Араки.

Несмотря на конфликт, обязательства по своп-контрактам продолжают выполняться. «На данный момент мы получаем туркменский газ, который затем транспортируем в Армению и Азербайджан», - сообщил глава НИГК без уточнения объемов транзитного газа.

Конфликт между Туркменгазом и НИГК произошел после того, как туркменская сторона потребовала от Ирана погасить долг в размере от $1,8 до $2 млрд. Задолженность образовалась зимой 2007-2008 годов, когда из-за холодов Иран вынужден был увеличить количество закупаемого в Туркменистане газа.

Однако, туркменская сторона многократно увеличила цену на объемы голубого топлива, поставленные сверх оговоренных в контракте. Если законтрактованный газ поставлялся по цене в 40$ за 1000 куб. м., то дополнительные объемы были увеличены до $360.

Администрация президента Ирана Хасана Рухани утверждает, что полностью оплачивала поставки в течение последних трех с половиной лет. Более ранние долги образовались при другом правительстве и их размер, по мнению администрации, следует еще раз обсудить с туркменской стороной.

Напомним, Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге страны, но с 1997 года импортировал газ из Туркменистана для своих северных провинций.

Туркменистан ежегодно экспортирует около 30-35 миллиардов кубометров газа в год в Китай по трубе, построенной на средства Пекина, и надеется удвоить эти объемы к 2020 году.