В Узбекистан доставлен высокоскоростной поезд Talgo-250

CA-NEWS (UZ) - Компания «РЖД Логистика» совместно со структурами холдинга РЖД доставили в Узбекистан по индивидуально разработанной технологии высокоскоростной поезд (ВСП) Talgo-250, сообщает служба корпоративных коммуникаций РЖДЛ.

Спецсостав с поездом отправлен из Санкт-Петербурга вечером 28 февраля и прибыл в Узбекистан 4 марта. Время в пути составило четверо суток, средняя скорость состава – около 1100 км/сутки.

Первый этап логистической цепочки был организован морским перевозчиком на пароме из испанского порта Бильбао в порт Санкт-Петербурга и занял 8 суток, – сообщили в компании.

Весь процесс перевозки контролировала бригада техников и сопровождающего персонала из 34 человек, разместившаяся в пассажирских вагонах, – представители России, Узбекистана и испанского завода-производителя, – рассказал заместитель директора по логистике РЖДЛ Юрий Комендантский. В начале апреля ожидается аналогичная отправка второго поезда Talgo-250 по тому же маршруту.

Напомним, что сегодня почти во всех крупных городах курсируют скоростные и суперскоростные пассажирские поезда.

В 2011 года между городами Ташкент-Самарканд стали курсировать современные суперскоростные поезда "TALKO", преодолевая путь в течение двух часов.