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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Регистрация участников «The voice of Mongolia» начнется с 15 марта

CA-NEWS (MNG) - Телевидение «Монгол HD» получило право организовать в Монголии телевизионное вокальное шоу-конкурс «The Voice», основанное нидерландским телеканалом RTL 4, сообщает Монцамэ.

Данный проект впервые был транслирован в 2010 году и имел мгновенный успех в Нидерландах. Позже формат был продан в различные страны и сегодня в более 62 странах мира имеется такие проекты.

Регистрация участвующих в конкурсе «The voice of Mongolia» начнется с 15 марта и трансляция шоу начнется с 2018 года. По словам организаторов, конкурс пройдёт в четыре этапа после прослушивания: слепые прослушивания, второй, третий и финальный этапы.

Лучший участник получит право на подписание договора с крупнейшей компанией звукозаписи «Universal music» и хорошие возможности успешно начать творческую карьеру.

Напомним, что в 2016 году телевидение «Монгол HD» запустил проект «Талантливые монголы», который набрал самое большое количество зрителей, то есть 80% населения страны. Коллектив телевидения «Монгол HD», теперь уже имеющий опыт по проведению такого рода шоу, готовится к запуску нового проекта «The voice of Mongolia».

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