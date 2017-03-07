Рустам Эмомали и посол США обсудили вопросы сотрудничества
- Таджикистан, политика
- 11:24, 07 марта 2017
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CA-NEWS (TJ) - Посол США в Таджикистане Элизабет Миллард встретилась накануне с исполняющим обязанности председателя города Душанбе Рустамом Эмомали, сообщает пресс-служба посольства США в Таджикистане..
Как сообщается, встреча проходила в новом офисе мэра столицы, находящегося в здании бывшего дворца президента.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес, а также двусторонние отношения в рамках городов — побратимов — Душанбе и Боулдера.
Также стороны отметили важность партнерских отношений городов — побратимов, и заявили о своей приверженности дальнейшему сотрудничеству в этом направлении.
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