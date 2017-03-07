РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Рустам Эмомали и посол США обсудили вопросы сотрудничества
CA-NEWS (TJ) - Посол США в Таджикистане Элизабет Миллард встретилась накануне с исполняющим обязанности председателя города Душанбе Рустамом Эмомали, сообщает пресс-служба посольства США в Таджикистане..

Как сообщается, встреча проходила в новом офисе мэра столицы, находящегося в здании бывшего дворца президента.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес, а также двусторонние отношения в рамках городов — побратимов — Душанбе и Боулдера.

Также стороны отметили важность партнерских отношений городов — побратимов, и заявили о своей приверженности дальнейшему сотрудничеству в этом направлении.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Эсенбаев Нурлан Бердибекович
судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
Тугельбаева Бермета Галиевна
профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ
Сарыбаев Эдилбек Азимович
общественный деятель, председатель Научно-просветительского общества «Кыргыз Жер», режиссер
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×