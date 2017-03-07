Рустам Эмомали и посол США обсудили вопросы сотрудничества

- Посол США в Таджикистане Элизабет Миллард встретилась накануне с исполняющим обязанности председателя города Душанбе Рустамом Эмомали, сообщает пресс-служба посольства США в Таджикистане..

Как сообщается, встреча проходила в новом офисе мэра столицы, находящегося в здании бывшего дворца президента.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес, а также двусторонние отношения в рамках городов — побратимов — Душанбе и Боулдера.

Также стороны отметили важность партнерских отношений городов — побратимов, и заявили о своей приверженности дальнейшему сотрудничеству в этом направлении.