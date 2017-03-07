Полицейские Москвы нашли подпольное казино в здании дипмиссии Монголии

CA-NEWS (MNG) - В Москве в одном из зданий на Арбате полицейские обнаружили новенькое подпольное казино, стоимостью около $1 млн. В зале было пять столов с рулеткой и 17 игровых автоматов, сообщает Life.ru.

Когда выяснилось, это помещение принадлежит правительству Монголии и соседствует с консульским отделом при посольстве этой страны. Полицейские уже возбудили уголовное дело и пытаются выяснить, как в здании дипломатической миссии появилось казино.

В кассе заведения оперативники нашли 20 миллионов рублей. В смене работало около 10 человек — крупье, кассиры, пит-боссы, охрана. Дежурный администратор — молодой парень, успевший уже заработать на новенький Audi — даже похвастался оперативникам, что зарплата здесь была выше, чем в остальных заведениях по Москве. — Средняя зарплата крупье в других заведениях составляет около 3–5 тысяч рублей за смену, у нас сотрудники получали в два раза больше, – рассказал силовикам администратор.

Как пояснил сотрудник казино силовикам, выручка уходила на счёт одной из столичных компаний. Деньги с него шли на оптовую закупку автомобилей премиум-класса — в основном джипов Land Cruiser последней модели и дорогих комплектаций. После этого их перегоняли на Кавказ, где продавали дороже, а затем уже расплачивались с инвесторами.

Полицейские уже возбудили уголовное дело об организации незаконного игорного бизнеса и теперь выясняют, как казино оказалось в здании дипмиссии. Согласно данным Росреестра, это здание находится в собственности правительства Монголии. Получается, что кто-то из сотрудников дипмиссии мог знать о том, что при них работает казино. Таким образом, речь идёт не только о нарушении российских законов, но и Венской конвенции о дипломатических отношениях.

«Примечательно, что помещения в здании, в котором располагается консульство Монголии, никто в аренду, по идее, сдавать не может, поэтому нас ещё интересует, каким же образом тут появилось казино», — пояснил оперативник.