Выходцы из Таджикистана лидируют по количеству боевиков-смертников ИГ в Сирии и Ираке, Казахстан и Узбекистан на последнем месте - доклад

- Выходцы из Таджикистан возглавили список боевиков-смертников террористической организации «Исламское государство», говорится в докладе «Война посредством самоубийств: статистический анализ индустрии мученичества ИГ» (War by Suicide: A Statistical Analysis of the Islamic State’s Martyrdom Industry) Международного Центра по борьбе с терроризмом (Нидерланды).

Согласно данным, приведенным в докладе, в период с декабря 2015 года по 30 ноября 2016 года в Сирии и Ираке самоподрывы совершили 27 граждан Таджикистана.

Как отмечается в докладе, далее следуют выходцы из Саудовской Аравии и Марокко – по 17 самоубийств, Туниса – 14, России – 13, Египта – 11 и Палестины – 9. Боевики из Китая и Ирана совершили по 7 самоподрывов, выходцы из Узбекистана и Турции – по 4, Казахстана и Афганистана – по два.

Как отмечают авторы доклада, чаще всего — в 70% случаев — боевики ИГ совершают самоубийство посредством подрыва автомашин в местах массового скопления людей. Порядка 84% всех атак смертников за указанный период были направлены против военных, остальные 16% — против гражданского населения.

В начале этого года министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода сообщил, что в 2016 году в республике было предотвращено 36 терактов, задержано 50 человек, планировавших атаки в Душанбе и других городах страны.

В то же время власти утверждают, что благодаря широкой агитационно-профилактической работе с населением в 2016 году случаев привлечения граждан Таджикистана к экстремистским и террористическим группам было намного меньше, чем ранее.

По данным правоохранительных органов Таджикистана, в последние годы более 1100 таджикистанцев отправились в Сирию и Ирак для участия там в боевых действиях