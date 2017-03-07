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  7 марта 2017
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Японский нападающий стал самым пожилым футболистом в истории

CA-NEWS (CA) - Японский нападающий Кадзуеси Миура из клуба второго по силе дивизиона чемпионата страны «Йокогама» стал самым пожилым игроком в истории футбола, принявшим участие в профессиональном матче, сообщает пресс-служба FIFA.

Миура в воскресенье, 5 марта, побил державшийся более полувека рекорд англичанина Стэнли Мэтьюза (выходившего на поле в возрасте 50 лет и 5 дней). Японцу, появившемуся вчера на поле в Нагасаки к 54-й минуте матча против «В-Варен», на тот момент было уже 50 лет и 7 дней.

За клуб «Иокогама» Кадзуеси Миура играет с 2005 года. В 231 матче он забил 24 мяча. Кроме того, японский футболист успел поиграть в Бразилии в составе «Сантоса», «Палмейраса» и «Коритибы», а также в итальянском «Дженоа».

В составе сборной Японии ветеран провел 89 матчей с 1990-го по 2000 год и забил 55 мячей.

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