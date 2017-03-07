В Улан-Баторе 8 марта ограничение на движение автомобилей действовать не будет

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе правило дорожного движения, ограничивающее в рабочие дни недели передвижение транспортных средств по государственным номерам не будет действовать в среду, передает Монцамэ со ссылкой на сообщение пресс-службы Управления дорожной полиции столицы.

Это связано с тем, что 8 марта Международный женский день объявлен официальным выходным днём согласно закону Монголии о всеобщих праздниках и знаменательных датах.

Другими словами все автомобили в этот день могут принять участие в дорожном движении столицы.