В Улан-Баторе 8 марта ограничение на движение автомобилей действовать не будет
CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе правило дорожного движения, ограничивающее в рабочие дни недели передвижение транспортных средств по государственным номерам не будет действовать в среду, передает Монцамэ со ссылкой на сообщение пресс-службы Управления дорожной полиции столицы.
Это связано с тем, что 8 марта Международный женский день объявлен официальным выходным днём согласно закону Монголии о всеобщих праздниках и знаменательных датах.
Другими словами все автомобили в этот день могут принять участие в дорожном движении столицы.
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