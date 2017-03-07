Шавкат Мирзиёев поздравил женщин Узбекистана с Международным женским днём

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил женщин Узбекистана с Международным женским днём.

До начала визита в Туркменистан, Мирзиёв поздравил женщин страны с 8 Марта.

«Каждый раз с большой радостью и волнением мы ожидаем праздник красоты и нежности – 8 Марта. Ведь он предоставляет нам еще одну возможность выразить идущие от самого сердца безграничное уважение, почтение и любовь к вам, дорогие наши заботливые матери, милые сестры, прекрасные дочери» - обратился к женщинам глава Узбекистана.

Глава государства отметил, что среди женщин страны есть 514 докторов наук, 6 академиков, 15 Героев Узбекистана, 17 сенаторов, 15 депутатов Законодательной палаты, кроме того, женщины составляют более 23 процентов депутатов местных Кенгашей.

Десятки женщин удостоены таких почетных званий, как “Заслуженный деятель науки Узбекистана”, “Народный поэт Узбекистана”, “Народный учитель Узбекистана”, “Народный артист Узбекистана”. 240 талантливых девушек являются лауреатами Государственной премии имени Зульфии, и в этом году их ряды пополнят еще 15 одаренных девушек.

Мирзиёев в поздравлении также особо отметил необходимость выстраивания хороших отношений в семье. "Когда речь идет об угрозах нашему обществу, всей нашей жизни, зачастую это понимается как вызовы извне. Однако, к сожалению, некоторые пороки, оставшиеся от прошлого, все еще омрачают нашу нынешнюю мирную и спокойную жизнь. Безразличие, равнодушие, зависть, разногласия между супругами, свекровью и невесткой, соседями, неуважительное отношение к женщинам – такие негативные явления совершенно не к лицу нашему обществу. Для их предотвращения и устранения мы должны постоянно вести всесторонне и глубоко продуманную работу", - подчеркнул президент.