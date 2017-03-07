Шедевры из собрания узбекского Музея имени Савицкого покажут в музее имени Пушкина в Москве

- В Минкультуры России на днях состоялась рабочая встреча министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского и министра культуры Республики Узбекистан Махмуджона Муратова, сообщают российские СМИ.

Владимир Мединский поздравил коллегу с недавним назначением на пост министра, отметив плодотворное сотрудничество России и Узбекистана в области культуры. Со своей стороны, Махмуджон Муратов выразил уверенность, что предстоящий визит президента Республики в Россию «послужит дальнейшему развитию дружеских связей и поднимет их на новый уровень».

Участники встречи также обсудили организационные вопросы, связанные с проведением в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина выставки из собрания Государственного музея республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого. По словам Министра культуры Узбекистана, ожидается, что в Москву привезут более 300 экспонатов, в том числе картины, предметы археологии и этнографии.

Также предполагается, что открытие экспозиции состоится в апреле 2017 года и будет приурочено к государственному визиту в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном.

Кроме того, стороны обсудили перспективы проведения Дней культуры Узбекистана в России, а также Недели российского кино в Узбекистане в октябре в 2017 году.

«Для нас имеет огромное значение, чтобы как можно больше жителей Узбекистана посмотрели наши фильмы. Поэтому чем больше будет организовано сеансов, тем лучше», - подчеркнул Владимир Мединский, говоря о предстоящей Неделе российского кино в Узбекистане.