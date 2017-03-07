Казахстан получил возможность открыть новые рейсы в Монголию и Японию

- Казахстан и Россия установили договоренность по вопросу пролета над территорией воздушного пространства РФ, сообщает пресс-службу МИР Казахстана.

«По итогам ряда переговоров казахстанским авиакомпаниям предоставлено право выполнения полетов с использованием системы транссибирских маршрутов, которое позволяет беспрепятственно открыть новые направления в Улан-Батор и Токио. Данный вопрос обсуждался на протяжении долгого времени», - сообщили в министерстве.

По сообщению, казахстанские перевозчики получили право выполнения ежедневных рейсов по маршрутам Астана - Байконур и Алматы - Байконур. Стороны закрепили договоренность путем обмена письмами.