Казахстан получил возможность открыть новые рейсы в Монголию и Японию
CA-NEWS (MNG) - Казахстан и Россия установили договоренность по вопросу пролета над территорией воздушного пространства РФ, сообщает пресс-службу МИР Казахстана.
«По итогам ряда переговоров казахстанским авиакомпаниям предоставлено право выполнения полетов с использованием системы транссибирских маршрутов, которое позволяет беспрепятственно открыть новые направления в Улан-Батор и Токио. Данный вопрос обсуждался на протяжении долгого времени», - сообщили в министерстве.
По сообщению, казахстанские перевозчики получили право выполнения ежедневных рейсов по маршрутам Астана - Байконур и Алматы - Байконур. Стороны закрепили договоренность путем обмена письмами.
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