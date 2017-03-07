Фонд дочери Путина открыл новый научный центр

CA-NEWS (CA) - Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика»), который возглавляет Катерина Тихонова, которая по данным источников агентств Reuters и Bloomberg, является младшей дочерью президента РФ Владимира Путина, стал учредителем Центра испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий. Об этом пишет издание Republic со ссылкой на одного из сотрудников нового научного центра.

По информации издания, организация была учреждена в мае 2016 года «Иннопрактикой» совместно с Агентством инноваций Москвы и МГУ имени М.В.Ломоносова. Официальное открытие центра намечено на 2017 год. Планируется, что в нем будут проводиться технические испытания функциональных материалов, таких как полимерные композиты, лакокрасочные покрытия и уплотнительные материалы, а также сертификация новых материалов. Для этих целей в течение года организация подаст заявку на получение специальной аккредитации на проведение испытаний.

Центр, уточняет собеседник Republic, был создан как некоммерческое партнерство, через три года после открытия он должен выйти на самоокупаемость. Финансирование организации будет осуществляться как на частные, так и на бюджетные деньги. Частных инвесторов источник издания не назвал. Генеральным директором организации стала доцент кафедры химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ Ольга Шорникова, подчеркивает издание.

РБК отправил запрос в «Иннопрактику». На момент публикации материала ответа получено не было.

В ГБУ «Агентство инноваций Москвы» РБК подтвердили, что агентство входит в число учредителей Центра испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий. Однако сообщения относительно других соучредителей в агентстве не комментируют. На уточняющий вопрос РБК о начале работы центра в агентстве ответили, что он «осуществляет свою деятельность с мая 2016 года». В задачи этой организации входит «создание инфраструктуры для развития инновационных технологий и оказания поддержки малым и средним технологическим компаниям». Кроме того, высокотехнологичное оборудование, которым оснащен центр, позволяет компаниям провести отработку технологических процессов. Также есть возможности для изучения свойств выпускаемых изделий для их дальнейшей стандартизации и сертификации. В агентстве подчеркнули, что предприятия малого и среднего бизнеса не могут приобрести подобную технику из-за ее дороговизны.