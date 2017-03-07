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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Афганистана приедет на встречу глав стран ШОС в Астану
CA-NEWS (KZ) - Состоялся телефонный разговор с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашраф Гани, сообщает пресс-служба Акорды.

Как сообщается, в ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двухсторонних отношений. Лидеры выразили удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Афганистана в Казахстан в ноябре 2015 года, в частности за последнее время был отмечен значительный рост взаимного товарооборота.

Главы двух государств обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Афганистаном, дата которого отмечалась 12 февраля текущего года.

Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане с учетом того, что Республика Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН председательствует в Комитете по Афганистану.

Кроме того, президент Афганистана подтвердил свое участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, которые пройдут в Астане в этом году.

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