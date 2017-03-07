Президент Афганистана приедет на встречу глав стран ШОС в Астану

Как сообщается, в ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двухсторонних отношений. Лидеры выразили удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Афганистана в Казахстан в ноябре 2015 года, в частности за последнее время был отмечен значительный рост взаимного товарооборота.
Главы двух государств обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Афганистаном, дата которого отмечалась 12 февраля текущего года.
Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане с учетом того, что Республика Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН председательствует в Комитете по Афганистану.
Кроме того, президент Афганистана подтвердил свое участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, которые пройдут в Астане в этом году.