Туристический потенциал Таджикистана обсудили в Токио

- Таджикистан, общество
- 13:38, 07 марта 2017
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В работе семинара приняли участие представители Японской ассоциации туристических агентств, частных туристических фирм и компаний, профильные специалисты и туристические агенты.
В своей приветственной речи посол Таджикистана в Японии Хамрохон Зарифи подробно рассказал о динамично развивающемся секторе туризма в стране и отметил, что в Таджикистане за последние годы были созданы хорошие условия для приема иностранных гостей, сообщает Авеста.
Посол подчеркнул, что туристический потенциал Таджикистана огромен и уникален, поскольку страна исторически являлась одним из центров цивилизации Великого шелкового пути, обладает колоссальным культурно-историческим наследием, самобытностью, многообразием природных ландшафтов, флорой и фауной.
Особо было отмечено теплое и радужное гостеприимство таджиков, стабильность и безопасность на всей территории Таджикистана.
В ходе презентации также была упомянута инициатива правительства Таджикистана о введении системы выдачи электронных виз.
Присутствующим были показаны видеоролики о Таджикистане, демонстрирующие живописную природу с ее уникальными объектами, исторические и современные достопримечательности страны.
Представители японского туристического бизнеса высказали свое видение путей дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в области туризма.