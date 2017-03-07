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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Туристический потенциал Таджикистана обсудили в Токио
CA-NEWS (TJ) - Бизнес-семинар на тему: «Туристический потенциал Таджикистана» состоялся в посольстве Таджикистана в Японии, сообщает департамент информации МИД РТ.

В работе семинара приняли участие представители Японской ассоциации туристических агентств, частных туристических фирм и компаний, профильные специалисты и туристические агенты.

В своей приветственной речи посол Таджикистана в Японии Хамрохон Зарифи подробно рассказал о динамично развивающемся секторе туризма в стране и отметил, что в Таджикистане за последние годы были созданы хорошие условия для приема иностранных гостей, сообщает Авеста.

Посол подчеркнул, что туристический потенциал Таджикистана огромен и уникален, поскольку страна исторически являлась одним из центров цивилизации Великого шелкового пути, обладает колоссальным культурно-историческим наследием, самобытностью, многообразием природных ландшафтов, флорой и фауной.

Особо было отмечено теплое и радужное гостеприимство таджиков, стабильность и безопасность на всей территории Таджикистана.

В ходе презентации также была упомянута инициатива правительства Таджикистана о введении системы выдачи электронных виз.

Присутствующим были показаны видеоролики о Таджикистане, демонстрирующие живописную природу с ее уникальными объектами, исторические и современные достопримечательности страны.

Представители японского туристического бизнеса высказали свое видение путей дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в области туризма.

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