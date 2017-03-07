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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Туркменистана и Узбекистана открыли автомобильный и железнодорожный мосты Туркменабат–Фараб через Амударью

CA-NEWS (TM) - Президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыли новый автомобильный и железнодорожный мосты Туркменабат – Фараб через Амударью, перерезав символическую ленту, сообщает во вторник пресс-служба туркменского лидера.

Церемония открытия состоялась на правом берегу реки, куда главы государств прибыли по уже введенному сегодня в эксплуатацию современному железнодорожном путепроводу. Между железнодорожным и автомобильным путями на берегу проложена автодорога, по которой проследовал кортеж президентов Туркменистана и Узбекистана.

Главы государств и другие участники массового торжества совершили поездку по современной эстакаде через Амударью. «Приветствуя гостей, вдоль всего моста выступали многочисленные музыканты Лебапа – дутаристы, скрипачи, аккордеонисты, литавристы, канунисты, туйдукчи, депрекчи, гопузчи, кясечи и другие, а также танцевальные и фольклорные группы, в том числе из Узбекистана. Всего более тысячи человек создали поистине грандиозное шоу», - говорится в сообщении.

Четырехполосная проезжая часть моста имеет в ширину 21,5 метра. Для обеспечения безопасного движения автотранспорта на подъездах к мосту сделаны пандусные дорожные развязки протяженностью 6 километров. По обеим сторонам моста - пешеходные дорожки шириной по 1,5 метра. Дорожное покрытие моста - суперсовременный полимерный материал матакрил, высокопрочный, долговечный, стойкий к ультрафиолету и при этом тонкослойный и обладающий малым весом по сравнению с асфальтобетоном.

До настоящего времени железнодорожное движение через Амударью осуществлялась по старому, эксплуатирующемуся с 1901 года, мосту. Новый железнодорожный мост построен длиной 1750 метров.

Прибыв на другую сторону реки, Бердымухамедов и Мирзиёев наблюдали за открывшимся на мостах движением. На одном из них проследовал железнодорожный состав из Узбекистана, по другому – потянулась вереница следующих в Узбекистан фур, груженных туркменским карбамидом, текстилем и другой продукцией, отмечается в тексте.

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