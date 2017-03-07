Присутствие иностранных войск в Афганистане обусловлено деятельностью талибов, - Ашраф Гани, президент

- Азия и мир, политика
- 13:55, 07 марта 2017
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Глава государства подчеркнул, что текущие угрозы безопасности со стороны антиправительственных сил по-прежнему создают предпосылки для сохранения присутствия военного контингента НАТО.
«“Талибан” является главным фактором, обусловившим присутствие иностранных войск в Афганистане, – отметил президент. – Мы вновь попросили их о присутствии по причине террора… В Афганистане действуют 20 террористических группировок, и дорогу для них проложили талибы».
При этом Гани подчеркнул, что талибы, убивающие афганцев, наряду с террористами являются врагами страны. Глава государства пообещал, что боевики, не пожелавшие вернуться к мирной жизни, в итоге будут ликвидированы, передаёт телеканал «Толо».
При этом афганский лидер дал понять, что жёсткие меры в отношении террористов не означают отсутствия возможности примирения. «Те представители нашей молодёжи, которые были обмануты иностранными спецслужбами, должны прекратить разрушение страны и вернуться домой, – добавил он. – У них будут те же права, что и у других граждан».
Напомним, что несколькими днями ранее Гани провёл телефонные переговоры с советником президента США по вопросам национальной безопасности Гербертом Макмастером. Стороны обсудили программу обеспечения безопасности в ИРА на ближайшие 4 года, в том числе и стратегию противодействия террористической угрозе.