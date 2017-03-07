РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Психологи: Соцсети усиливают чувство одиночества

CA-NEWS (CA) - Социальные сети - в том числе "Твиттер", "Фейсбук" и Pinterest - усиливают у людей чувство одиночества, сообщает Би-би-си со ссылкой на доклад американских психологов.

Как отмечают специалисты, если человек ежедневно проводит в соцсетях более двух часов, у него удваивается риск развития социальной изоляции. По данным исследования, идеализированный образ людей на страницах соцсетей может заставить человека чувствовать зависть.

К числу таких сайтов эксперты также отнесли "Инстаграм" и такие платформы, как Snapchat и Tumblr. "Мы пока точно не знаем, что происходит раньше - использование соцсетей или ощущение социальной изоляции", - поясняет соавтор исследования, профессор Питтсбургского университета Элизабет Миллер.

"Возможно, молодые люди, которые изначально чувствовали социальную изоляцию, обращаются к соцсетям. Или же частое использование соцсетей каким-то образом вызывает чувство изоляции от реального мира", - добавляет она.

По данным исследования, чем больше времени человек проводит в интернете, тем меньше времени у него остается для общения в реальном мире.

В опросе для исследования приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 19 до 32 лет. Как отмечает профессор Питтсбургского университета Брайан Примак, современные технологии во многом усложняют общение, а не упрощают его.

"Хотя на первый взгляд кажется, что соцсети дают возможность заполнить эту социальную пустоту, это исследование говорит о том, что они могут быть не тем решением проблемы, которое люди надеялись получить", - говорит Примак.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Эсенбаев Нурлан Бердибекович
судья Октябрьского районного суда г.Бишкек
Тугельбаева Бермета Галиевна
профессор кафедры судебной экспертизы, декан юридического факультета КРСУ
Сарыбаев Эдилбек Азимович
общественный деятель, председатель Научно-просветительского общества «Кыргыз Жер», режиссер
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×