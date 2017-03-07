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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Общественные слушания по монгольским ГЭС в бассейне Байкала пройдут в Бурятии 20-31 марта
CA-NEWS (MNG) - Общественные слушания проектов по строительству Монголией гидросооружений на реках, входящих в бассейн Байкала, пройдут в Бурятии с 20 по 31 марта. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на республиканское Министерство природных ресурсов.

"Составлен график проведения общественных консультаций по обсуждению технического задания на разработку региональной экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствий проектов "Шуренская ГЭС" и "Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ". Мероприятия пройдут в нескольких населенных пунктах с 20 по 31 марта", - уточнили в министерстве.

Слушания состоятся в Кяхтинском, Иволгинском, Тарбагатайском, Баргузинском, Прибайкальском, Кабанском, Селенгинском, Северо-Байкальском районах, городах Северобайкальск и Улан-Удэ. В столице Бурятии запланировано заключительное совещание. Оно намечено на 31 марта. В слушаниях примут участие жители Бурятии, ученые, представители общественных организаций. На них монгольская сторона предоставит всю необходимую информацию, проекты техзаданий, обоснования.

Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на главном притоке Байкала реке Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. По мнению ученых, проекты могут негативно сказаться на экосистеме озера и Селенге, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала.

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