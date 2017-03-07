Троих мужчин осудили за групповое изнасилование девушки в Восточном Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Три жителя села Урджар Восточно-Казахстанской области осуждены на длительные сроки за жестокое изнасилование 21-летней девушки, передает Tengrinews.kz.

В материалах дела, рассмотренного апелляционной коллегией Восточно-Казахстанского областного суда, говорится, что преступление произошло еще летом 2016 года. 21-летняя жительница села Урджар возвращалась вечером домой. По пути рядом с ней остановилась машина, в которой сидел знакомый девушки. Парень предложил подвезти ее до дома. Решив, что знакомому можно доверять, студентка села в автомобиль.

Внутри были еще двое молодых мужчин, которых сельчанка раньше не видела. Уже в машине они начали приставать к девушке и делать непристойные предложения. На просьбы выпустить ее отвечали отборным матом. Чтобы жертва не сопротивлялась, девушку несколько раз ударили и пригрозили ножом. Затем сельчанку вывезли за пределы населенного пункта. Когда она вновь оказала сопротивление, парни жестоко избили жертву, а затем изнасиловали.

Пригрозили расправой, если она расскажет о случившемся. Несмотря на угрозы, девушка сразу же обратилась в полицию. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. "Урджарский районный суд признал троих сельчан виновными в изнасиловании в составе группы лиц по предварительному сговору.

Одному из них, ранее не судимому, назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, двум другим, ранее судимым, назначили по семь лет наказания. Постановлением апелляционной коллегии суда Восточно-Казахстанской области от 22 декабря 2016 года приговор оставлен без изменения", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.



