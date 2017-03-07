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  7 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Венесуэлы назвала президента Перу «трусом» и «собакой»

CA-NEWS (CA) - Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес ответила президенту Перу Педро Кучинскому, негативно высказавшемуся о покойном Уго Чавесе и правительстве Николаса Мадуро, сообщает 6 марта Reuters.

«Я на недавнем саммите в Колумбии уже назвал его трусом, то же самое делают и сейчас. Сеньор Кучинский, вы – трус, который посмел бросить тень на память нашего командира Уго Чавеса», - отметила министр.

Глава МИД Венесуэлы также призвал с пониманием отнестись к перуанскому президенту, потому что он уже стар. «Он как хорошая собака, которая виляет хвостом перед американскими империалистами и предлагает устроить интервенцию в Венесуэлу. Он одинок, ходит взад-вперед как ненормальный, а на него никто не обращает внимание», - сказала дипломат.

Ранее, перуанские власти ответили нотой протеста и отозвали своего посла в Каракасе для консультаций. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Кучински извиниться.

Напомним, выступая в Принстонском университете президент Перу назвал Южную Америку послушной собаку, а Венесуэлу единственной большой проблемой на континенте.

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