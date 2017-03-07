Аким Восточно-Казахстанской области поздравил женщин с Международным праздником

- С наступающим праздником 8 Марта женщин поздравил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на торжественном собрании по случаю Международного женского дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном драматическом театре, где прошло торжество, грамотами акима области были награждены женщины из разных сфер жизни. Среди них - представители образования, культуры, спорта, государственные служащие, журналисты. Каждая из них состоялась в профессии и в социальной жизни, достигнув творческих высот и успеха во всех сферах жизни.

«Вы сохраняете и передаете новым поколениям незыблемые ценности - единство многонационального народа, согласие и мир в обществе. Наши женщины всегда в авангарде перемен. С готовностью реализуют задачи качественно нового этапа развития страны, обозначенные в Послании нашего Лидера Нурсултана Абишевича Назарбаева», - поздравляя женщин, сказал Д.Ахметов. Он подчеркнул, что созидательный труд, активная позиция, мудрая поддержка женщин легли в основу достижений независимого Казахстана. Глава региона подчеркнул вклад женщин в социально-экономическое развитие региона.

К слову, в жизненно важных сферах - образовании, здравоохранении, социальной защите - 90% работников составляют именно женщины. Из числа проектов, субсидированных по «Дорожной карте бизнеса», 41% занимают проекты женщин-предпринимателей. По программе «Дорожная карта занятости» 37% микрокредитов предоставлено женщинам на развитие сельского хозяйства.