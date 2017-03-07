Мехрибан Алиева, назначенная вице-президентом Азербайджана, пообещала в работе руководствоваться моральными ценностями

CA-NEWS (CA) - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева готова на новом посту прикладывать усилия для развития республики, сообщает «Интерфакс».

«Хочу заверить всех, что и в будущей своей деятельности (на посту первого вице-президента — ред.) я буду руководствоваться моральными ценностями и работать в полную силу во имя развития Азербайджана», - заявила Алиева во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Алиева подчеркнула, что прекращает деятельность в качестве депутата парламента в связи с назначением на пост первого вице-президентом Азербайджана. «Я более 10 лет являлась депутатом Милли Меджлиса. В течение всей своей парламентской деятельности была свидетелем здоровой атмосферы в парламенте, считаю, что за эти 12 лет в парламенте я прошла большой жизненный путь», - отметила она.

Первый вице-президент Азербайджана подчеркнула, что за прошедшие годы она сделала много для информирования мирового сообщества о проблемах страны и для ее развития.

Она поблагодарила депутатов поддержку четырех ее инициатив по принятию акта об амнистии - в 2007, 2009, 2013 и 2016 годах.

«Эти четыре акта амнистии охватили всего 39,887 тыс. заключенных. Благодарю своих коллег за поддержку, благодаря которой свобода была подарена десяткам тысяч человек. Уверена, что эти традиции будут продолжены», - сказала первый вице-президент.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан первым вице-президентом страны. Сам Алиев объяснил свое решение успехами и важной ролью супруги в жизни страны. «Мехрибан Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность», - сказал Алиев на заседании Совета безопасности, представляя свою жену.